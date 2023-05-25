المالية النيابية تصوت على مواد الإقليم وكتلة الديمقراطي تنسحب- عاجل

2023/05/25 | 22:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى سند، عن تصويت اللجنة على مواد الموازنة المتعلقة بحصة اقليم كردستان.

وقال سند في تغريدة بتويتر :"اللجنة المالية صوتت على تعديل الفقرات المتعلقة بالاقليم وتلزمه بتسليم النفط إلى (سومو) لتصديره او تسليمه محلياً في حال عدم القدرة على تصديره، كذلك فتح الحساب يكون حصرياً من قبل وزير المالية، كما تم تضمين شروط صرف المستحقات مرهون بالالتزام".

وأشار سند الى، ان "انسحاب ممثلي كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني من الاجتماع".

وكان رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور البارزاني، أكد أمس على "احترام الحقوق والاستحقاقات الدستورية للإقليم، وعدم إجراء أي تعديلات وتغييرات في المشروع خارج إطار الاتفاق والتفاهمات المشتركة بين الجانبين"، مشددا على أن "الإقليم نفذ جميع التزاماته، لذا على حكومة بغداد في المقابل أن تنفذ ما يقع على عاتقها وتوّمّن حقوق واستحقاقات الإقليم أسوة بالمناطق الأخرى في العراق".

وقررت حكومة الإقليم أن يواصل وفدها المفاوض "التنسيق مع حكومة بغداد وأعضاء مجلس الوزراء والنواب من الكتل الكردستانية لمنع أي محاولة لانتهاك حقوق واستحقاقات الإقليم التي ثبتها الدستور وانعكست في اتفاق الحكومتين ومشروع قانون الموازنة"، مشددة على أن "الإقليم مستعد لتنفيذ أي التزام يقع على عاتقه في ضوء قانون الإدارة المالية الاتحادي".

يشار الى ان رئاسة مجلس النواب، أعلنت التصويت على الموازنة المالية يوم السبت المقبل.

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