الداخلية تقترب من توقيع عقد دعم فني مع شركة عالمية

2023/05/25 | 22:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف وزير الداخلية عبد الامير الشمري، اليوم الخميس، عن قرب توقيع عقد دعم فني للوزارة، مع احدى الشركات العالمية الكبرى.

وقال الشمري في تصريحات متلفزة تابعتها "بغداد اليوم"، إن "العقد سيعنى بالجباية الالكترونية والغرامات وحتى تسجيل العجلات"، حيث سيضمن هذا النظام الالكتروني امكانية ترويج معاملات تسجيل العجلات دون حضور المواطن.

وفيما يتعلق بالجوازات، اكد الشمري ان "الوزارة مستمرة بالتحول نحو الجواز الالكتروني"، مستدركًا: "لكن تمت طباعة الجوازات الورقية المعلقة لانهاء الازمة التي دامت طويلا".

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