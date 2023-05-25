المالية النيابية تستبعد التصويت على الموازنة السبت المقبل وتكشف الأسباب

2023/05/25 | 22:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

استبعد عضو في اللجنة المالية، التصويت على مشروع قانون الموازنة المالية في جلسة البرلمان المقرر عقدها يوم السبت المقبل.

وقال مصطفى الكرعاوي في تصريح متلفز مساء اليوم :"الموازنة في لمساتها الأخيرة واللجنة المالية تعقد حاليا اجتماعاً بشأن بعض التفصيلات بالموازنة ومنها اجراء المناقلات بين أبوابها لصالح حصص المحافظات".

وأضاف ان "الموازنة بحاجة الى 48 ساعة على الأقل قبل طرحها للتصويت في البرلمان ولا نتوقع تحقق ذلك في جلسة السبت".

وأشار الكرعاوي الى ان "اللجنة المالية النيابية ستجتمع غداً الجمعة لحسم صياغة الموازنة بشكل نهائي".

وكانت رئاسة مجلس النواب، أعلنت أمس عرض مشروع قانون الموازنة المالية على التصويت أمام مجلس النواب يوم السبت المقبل.

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