نصرالله يتحدث عن

2023/05/25 | 22:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصرالله، رسالة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال فيها إن حزبه هو من "يهدد إسرائيل بحرب" وليس العكس، مشيرا إلى أن "حزب الله" بات "يمتلك الأمل بالصلاة في المسجد الأقصى"

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