التجارة: سايلو سنجار يستلم أول كميات الحنطة من الفلاحين لموسم 2023

2023/05/25 | 22:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، عن بدء موسم تسويق الحنطة المحلية في قضاء سنجار التابع لفرع الشركة العامة لتجارة الحبوب في نينوى بعد ان استقبل الشاحنات المحملة بالحنطة المحلية في موسم الخير والنجاح .اكد ذلك مدير عام الشركة الدكتور حيدر نوري الكرعاوي وقال، أن “الملاكات العاملة باشرت في سايلو سنجار استلام […]

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