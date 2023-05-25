الحزبان الكرديان.. مصارعة في البرلمان وصداقة في الجمارك والايرادات والمناصب

2023/05/25 | 23:01 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: قال رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد، ان الاحزاب...

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مصارعة في البرلمان وصداقة في الجمارك والايرادات والمناصب أولاً على المسلة.

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