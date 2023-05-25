أرسلت تمويلا دعم اقتصاد تركيا.. إردوغان يعبر عن امتنانه لدول خليجية

2023/05/25 | 23:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الخميس، إن دولا خليجية أرسلت في الآونة الأخيرة تمويلا إلى تركيا مما ساعد لفترة وجيزة في تخفيف الأعباء عن كاهل البنك المركزي التركي والأسواق.

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