2023/05/25 | 23:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التشكيلة الاساسية لمنتخب الشباب امام نظيره التونسي في مباراة الليلة المركز الخبري الوطني.

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