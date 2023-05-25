2023/05/25 | 23:05 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: JcFnDr-I1m4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر | حكومة الاطار بين نارين.. سطوة اميركا وغضب الايرانيين | #كلام_معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مباشر | حكومة الاطار بين نارين.. سطوة اميركا وغضب الايرانيين | #كلام_معقول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).