تشكيلة شباب العراق امام تونس في منافسات نهائيات كأس العالم

2023/05/25 | 23:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، التشكيلة الاساسية لمنتخب الشباب في مباراته امام تونس التي ستجري ليلاً في تمام الساعة 12:00، ضمن منافسات المجموعة الخامسة في نهائيات كاس العالم دون 20 عاماً الجارية احداثها في الأرجنتين.

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