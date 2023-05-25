كشف تفاصيل مهمة عن (طريق التنمية) وموعد انجاز مرحلته الأولى

2023/05/25 | 23:05 - المصدر: بغداد اليوم

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كشفت رئيسة لجنة النقل والاتصالات النيابية، زهرة البجاري، عن تفاصيل مهمة لمشروع (طريق التنمية).

وقالت البجاري في تصريح صحفي، ان :"طريق التنمية ليس هو فقط لنقل البضائع كما يعتقد بل ستكون هناك مدناً مستدامة في هذا الطريق وعبر 15 محطة وكلها ستكون مدنا صناعية واخرى ترفيهية ومجالات للعمل".

وأضافت ان "المشروع سيوفر 100 ألف فرصة عمل ويربط ميناء الفاو بأوروبا".

وقالت البجاري انه "وخلال 5 سنوات مقرر ان تنجز المرحلة الأولى من هذا المشروع أي في عام 2028 وبكلفة 17 مليار دولار".

وعدت "الطريق بوابة لارتباط العراق بالتجارة الدولية ونافذة للعالم وتبادل للمصالح مع دول الجوار والاقليمية في من ستساهم بتعزيز الاستقرار السياسي في العراق".

يشار الى ان العاصمة بغداد ستستضيف السبت المقبل مؤتمراً لوزراء النقل لدول الجوار العراقي ودول مجلس التعاون لدول الخليج؛ بهدف مناقشة المشروع الواعد المتمثل بطريق التنمية الستراتيجي (القناة الجافة)، الذي يشكل المسار الحيوي والمهمّ لجميع بلدان المنطقة والعالم.

ويبلغ طول الطريق المستهدف في المشروع المُعلن نحو ألف كيلومتر يبدأ من موانئ البصرة أقصى جنوبي العراق المطلة على مياه الخليج العربي، وصولا إلى المثلث العراقي التركي السوري من جهة منطقة فيش خابور، ويبلغ الوقت المتوقع لقطعه في حال أنجز الطريق بين 12 و16 ساعة للسيارات، وأقل من ذلك للقطار في حال تم إنجاز سكة الحديد فعلا، والتي يوجد جزء كبير منها ويمكن أن يدخل ضمن خط الطريق بعد عمليات تأهيل تخضع لها.

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