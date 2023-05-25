خبير: القصف التركي تضاعف 150% منذ بداية 2023

2023/05/25 | 23:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أفاد الخبير في الشؤون الامنية مصطفى الزيدي، الخميس، بتضاعف معدل قصف المسيرات التركية لاهداف بالعمق العراقي 15% خلال 2023.

وقال الزيدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “اجمالي عدد حالات استخدام انقرة للمسيرات في قصف اهداف في اقليم كردستان تضاعف بنسبة 150% منذ مطلع 2023 قياسا بالفترة ذاتها خلال 2022”.

وأضاف، أن “30% من القصف تركز في سنجار والمناطق القريبة منها ثم يليه جبل متين في العمادية”، لافتا الى ان “العشرات من المدنيين سقطوا نتجية القصف الذي ياتي بذريعة محاربة حزب العمال الكردستاني لكن يدفع ثمنه البسطاء من خلال القتل والتهجير وتدمير الممتلكات”.

ولفت الى ان “تنامي معدل استخدام المسيرات يكشف الثغرات الكبيرة في سلاح الدفاع الجوي الذي تستغله تركيا في مرونة دخول مسيراتها الاجزاء العراقية وتنفيذ هجمات دون أي رادع”.

وتشهد مناطق في اقليم كردستان عمليات قصف بين فترة واخرى من قبل المسيرات التركية بذريعة محاربة حزب العمال الكردستاني.

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