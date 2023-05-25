المرور تحدد موعد انتهاء أزمة

2023/05/25 | 23:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية المرور العامة، عن قرب انتهاء أزمة توقف النظام المروري في مواقع التسجيل المنتشرة في العاصمة بغداد والمحافظات.

وقال مدير الاعلام والعلاقات لمديرية المرور العميد زياد القيسي في تصريح متلفز مساء اليوم :"سيتم انهاء ازمة توقف النظام المروري خلال 10 أيام الى 15 يوما وسنتخلص من هذه المشكلة او أي بطئ او تلكأ يحصل بالنظام".

وكشف عن "الاتفاق مع شركة – دون الكشف عن أسمها او جنسيتها- وانتهى موضوع الطاقة الاستيعابية وسيتوسع هذا النظام وبخدمات جديدة ويستطيع المواطن تحويل مركبته بيسر وسهولة".

وبشأن اللوحات المرورية كشف القيسي انه "سيتم نصب معمل لانتاج اللوحات الخام وطبعها وترقيمها وتوزيعها داخل مواقع المرور في العراق وسيتم الشروع به في غضون أقل من شهرين".

وكانت وكالة (بغداد اليوم) قد نشرت في 17 من آيار الجاري شكاوى للمواطنين من "الفساد والرشوة والوضع المأسوي" في مديرية مرور الغزالية بالعاصمة بغداد.

وقال مواطنون في مناشدتهم لوزير الداخلية ومدير المرور العامة، عبر (بغداد اليوم) :"نعاني من توقف نظام التسجيل في موقع مرور الغزالية لأيام دون مبالاة من المسؤولين عن الموقع".

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