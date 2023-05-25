متنبئ جوي يحدد موعد زوال الغبار تدريجياً

2023/05/25 | 23:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حدد المتنبئ الجوي صادق عطية، موعد زوال الغبار في المحافظات العراقية بشكل تدريجي.

وقال عطية في منشور له على الفيسبوك، إن "شدة الغبار تخف في مناطق التأثير وتتحسن الرؤية تدريجيا مع بقاء بعض الغبار عالقا في الهواء"، مبينا أن "مدن الفرات الاوسط ستتأثر بغبار متوسط الكثافة".

وأضاف، أن "يوم غد الجمعة متوقع ان تتأثر مدينة الانبار بموجة غبار كثيف".

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