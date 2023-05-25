الرافدين يوجه دعوة للموظفين والمتقاعدين الذين يحملون

2023/05/25 | 23:32 - المصدر: بغداد اليوم

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دعا مصرف الرافدين، الموظفين والمتقاعدين الذين يحملون بطاقات الدفع الالكترونية من المصرف بتوخي الحيطة والحذر وعدم اعطاء اي بيانات تخص بطاقاتهم الخاصة وتجنب السرقة..



يتبع

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