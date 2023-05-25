لأول مرة .. العراق يشارك في المسابقة الكبرى “اثراء”

2023/05/25 | 23:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يشارك الشاب العراقي زين العابدين المرشدي في المسابقة الكبرى (اثراء) التي ينظمها مركز الملك عبد العزيز العالمي تحت شعار( العالم العربي يقرأ ) بمشاركة عدد كبير من الكتاب والادباء والقراء.

المسابقة التي تعنى بالقراءة والثقافة والمعرفة تشهد مشاركة عربية لأول مرة حيث يتنافس 10 قراء على لقب قارىء العام في مسار النصوص الختامية و8 قراء في مسار المناظرات.

يذكر ان ضيف الشرف في المسابقة لهذا العام هو الشاعر ادونيس.

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