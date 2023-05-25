2023/05/26 | 00:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، الخميس، وفاة طيار أميركي في قاعدة عسكرية بالكويت في حادث "غير قتالي" لا يزال قيد التحقيق.

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