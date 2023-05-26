2023/05/26 | 00:06 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: كشف وزير المالية الاسبق علي علاوي، عن تفاصيل جديدة بشأن...

ظهرت المقالة علي علاوي: تستر لإخفاء هوية المستفيدين من سرقة القرن ومحاولات لإيجاد كبش فداء أولاً على المسلة.

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