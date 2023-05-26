واشنطن تحذّر من “تهديد جدي” بعد الكشف عن صاروخ إيراني جديد

2023/05/26 | 00:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-(أ ف ب) – حذرت الولايات المتحدة الخميس من “تهديد جدي” تعليقا على كشف إيران النقاب عن صاروخ بالستي جديد يبلغ مداه ألفي كلم ويستطيع حمل رؤوس يتجاوز وزنها طنا.وصرح المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر “كما سبق أن قلنا بوضوح، إن قيام ايران بتطوير وإطلاق صواريخ بالستية يشكل تهديدا جديا للأمن الاقليمي […]

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