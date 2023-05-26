2023/05/26 | 00:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد الخبير الاقتصادي ناصر الكناني، الخميس، إمكانية انشاء طريق الحرير من دون صرف أي مبالغ، مشيرا الى إمكانية تحميل تكاليف انشاء الطريق للدول المستفيدة والتي ستمر بضاعتها من خلاله.

وقال الكناني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “طريق التنمية (الحرير) مشروع كبير جدا يرتبط بميناء الفاو والتنمية الاقتصادية المتعلقة بالمصانع والمشاريع الاسكانية يوفر للعراق أرباح وايرادات كبيرة”.

وأضاف ان “طريق الحرير وعلى الرغم من أهميته الكبيرة للعراق، الا ان فكرة جعل البلد عبارة عن ترانزيت يكلف 16 مليار دينار لانشاء سكة حديد ليست بالفكرة السديدة”.

وأشار الى ان “العراق بامكانه عدم تحمل تكاليف الطريق من جعل التنفيذ للدول التي ستمر بضاعتها عن طريق العراق، إضافة الى ان البلد سيستفيد من هكذا مشروع في بناء المصانع وتنشيط التجارة الدولية”.

وبين ان “العراق بامكانه ان يستفيد من مبلغ الـ 16 مليار دولار المخصصة لانشاء الطريق، خصوصا ان هناك من هو مستفيد من الطريق وبامكانه دفع هذا المبلغ”، موضحا ان “المبلغ المخصص للمشروع 500 مليار دولار وبالامكان ان تقوم الصين بإنجاز المشروع من دون ان يتحمل العراق هذه التكاليف”.

يشار الى ان الطريق سينجز في عام 2028، وبحسب مستشارية رئاسة الوزراء فأنه سيوفر 100 الف فرصة عمل وتحقيق ايرادات تصل 4 مليار دولار سنويا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير يُفصّل أهمية طريق التنمية ومردوداته الاقتصادية على العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير يُفصّل أهمية طريق التنمية ومردوداته الاقتصادية على العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).