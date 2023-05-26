’خيبر’ الإيراني يثير ’قلق’ فرنسا: يعد انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الدولي

2023/05/26 | 00:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير ليجيندر إن باريس قلقة من قيام إيران بتجربة إطلاق صاروخ باليستي فائق السرعة معتبرة ذلك انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي.

وقالت ليجيندر الخميس في إفادة صحفية “إن إيران أقدمت على خطوة مقلقة للغاية في برنامجها النووي.



مضيفة: أن فرنسا تدين انتهاك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، الذي تم تبنيه في عام 2015”.

واختبرت إيران يوم الخميس صاروخا باليستيا جديدا من طراز “خيبر”، بمدى ألفي كلم، قادرا على حمل رأس حربية يصل وزنها إلى 1.5 طن.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية، الصاروخ مزود بنظام لتجنب أجهزة الرادار، ما يسمح بتجاوز أنظمة الدفاع الجوي المعادية.



كما يتميز الصاروخ بامكانية نشره في وقت قصير ما يجعله سلاحًا استراتيجيًا وتكتيكيًا.

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