ما حقيقة تعرض عجلة الإعلامي ماجد سليم لإطلاق نار؟

2023/05/26 | 00:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أوضح مصدر أمني، اليوم الخميس، حقيقة تعرض عجلة الإعلامي ماجد سليم لإطلاق نار أمام داره في غربي بغداد.وأخبر المصدر، وكالة إيرث نيوز، “ورد إخبار من قبل الإعلامي ماجد سليم بتعرض عجلته المركونة أمام داره الى إطلاق عيارات نارية ضمن منطقة المنصور”.وأضاف، “تم التوجه الى مكان الحادث حسب الإخبار وعند الرجوع […]

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