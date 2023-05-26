رئيس بيلاروسيا يعلن بدء روسيا عملية نقل الأسلحة النووية إلى بلاده

2023/05/26 | 00:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، الخميس، أن روسيا بدأت عملية نقل بعض الأسلحة النووية التكتيكية من روسيا إلى بلاده.

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