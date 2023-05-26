الثاني خلال أسبوع.. مسلحون يقتلون مواطناً في الطارمية

2023/05/26 | 00:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، بمقتل مدني في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

وذكر المصدر لـ(بغداد اليوم)، ان :"مجموعة مسلحة يعتقد انتمائها لتنظيم داعش قتلت مواطناً ضمن منطقة تل طاسة في قضاء الطارمية".

وأشار الى ان "هذا الحادث هو الثاني خلال أقل من أسبوع".

وكان مسلحون مجهولون أقدموا الأحد الماضي على قتل عنصرين تابعين الى الحشد العشائري في قضاء الطارمية شمال العاصمة بغداد.

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