استنفار أمني في مدينة الصدر بعد منشورات

2023/05/26 | 00:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

استفنرت القوات الأمنية بحثاً عن شخصين ألقيا منشورات لحركة توصف بـ"المشبوهة" في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

وذكر مصدر أمني لـ(بغداد اليوم) ان :"قوة أمنية رصدت أشخاص أثنين يقودان دراجة نارية يقومان برمي منشورات تابعة للحركة (المولوية) ضمن قطاع ٢٠ في مدينة الصدر ولاذا بالفرار".

وأضاف ان "القوة الأمنية تتعقب حالياً الدراجة من خلال النداءات ونصب السيطرات المفاجئة ضمن مقتربات المكان لاغراض القبض علي المتهمين".

يشار الى ان (الحركة المولوية) هو تنظيم (صوفي سياسي) ظهر بعد سقوط النظام البائد، واعتمد على السرية والتكتم الشديدين، وكانت انطلاقته الأولى من محافظة بابل ثم راحت تنتشر شيئا فشيئا حتى شملت كربلاء والنجف والديوانية والسماوة وظهر لها أتباع في المحافظات الجنوبية في السنوات الأخيرة إلا أنهم ليسوا بمستوى محافظات الفرات الأوسط من ناحية العدد، وقد سميت الحركة بالمولوية لان أتباعها يكثرون من استعمال مصطلح (الولى) واشتقاقاتها فيما بينهم وبصورة لافتة.

ليس لهم أية مكاتب ظاهرية، ويعتمد نشاطهم الفكري والتبليغي على أتباع الحركة حيث يقوم كل فرد منهم بالتبليغ من خلال التحدث إلى أصدقائه ومعارفه ومن خلال المجالس في البيوت أو ما شاكل ، وقد ظهرت لهم في الفترة الاخيرة منشورات تثقيفية يتداولونها فيما بينهم، ويوزعونها على الناس.

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