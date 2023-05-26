آخر إحصائية لعدد السيارات في العراق وموعد تنفيذ قرارات الحكومة بشأن الدراجات

2023/05/26 | 00:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية المرور العامة، عن عدد السيارات في العراق باستثناء اقليم كردستان.

وقال مدير الاعلام والعلاقات لمديرية المرور العميد زياد القيسي في تصريح متلفز مساء اليوم :"اعداد السيارات في بغداد تصل الى 4 ملايين سيارة و7 ملايين سيارة في عموم العراق باستثناء اقليم كردستان".

وأضاف "قرارات مجلس الوزراء الخاصة بحركة الدراجات النارية والتكتك ستدخل حيز التنفيذ في القريب العاجل" مشيراً الى ان "بعض هذه القرارات كانت بناءً على مقترح من مديرية المرور لاسيما التسقيط للدراجات".

ولفت القيسي الى ان "بعض ضعاف النفوس أدخل الدراجات كأدوات احتياطية وجرى تجميعها وبيعها كدراجات" مؤكدا ان "هناك إقبالاً شديداً على تسجيل المركبات".

وأشار الى ان "(الستوتة) والدراجات ذات سعة (40 سي سي) سيحظر سيرها في سريع محمد القاسم وسريع القناة والدورة السريع والشعلة السريع، وجزيرة بغداد باتجاه التاجي وهي خطوط سريعة وكذلك يحظر سيرها في الطرق الدولية الرابطة بين المحافظات".

وكان مجلس الوزراء، أصدر في جلسته الثلاثاء الماضي قرارات في مجال تنظيم حركة السير والمرور في العاصمة والمدن الكبرى، وتقليل الزخم والحوادث المرورية الناتجة عن الاستخدام العشوائي للدراجات النارية والعربات المشابهة لها، ومعالجة ظاهرة انتشار الدراجات (تكتك، ستوتة، دراجات نارية).

وكانت القرارات كالآتي:

1- منع استيراد الدراجات النارية (التكتك والستوتة) منعاً نهائياً، عند عدم توافر شروط السلامة والأمان والمواصفات القياسية.

2- منع استيراد الدراجات الصغيرة التي يقلّ حجم محركها عن (40) سي سي منعاً نهائياً، ولأي غرض كان.

3- إيقاف استيراد الدراجات النارية بأشكالها كافة، التي يكون حجم محركها (40) سي سي فما فوق، ويُستثنى من ذلك حاجة الدوائر الأمنية والمرورية.

4- إيقاف منح أية إجازات لإنشاء خط إنتاجي للدراجات النارية داخل العراق سواء قطاع عام أو خاص أو مختلط، وكذلك الورش القائمة على تجميع هذه الدراجات محلياً، ومراجعة الإجازات الممنوحة حالياً بما يتلاءم وأحكام القانون.

5- تحديد مدة (3) أشهر لتسجيل الدراجات كافة، المذكورة آنفاً، وتثبيت لوحات التسجيل عليها، لإنشاء قاعدة بيانات تساعد المنظومة الأمنية للتوصل إلى أي فعل إجرامي أو إرهابي، وبانقضاء المدة المذكورة آنفاً يتمّ حجز الدراجة وتُرسل إلى الهيأة العامة للكمارك لمصادرتها، على أن تتولى الهيأة العامة للكمارك، من خلال لجان مشتركة مع مديرية المرور بمجمعات التسجيل في بغداد والمحافظات كافة، إصدار كتب تسجيل وتصاريح كمركية للدراجات وإدخالها ضمن الأقراص الكمركية من أجل سرعة الإنجاز.





6- تحديد حركة سير الدراجات (التكتك والستوتة والدراجات الصغيرة دون (40) سي سي) وفقاً للآتي:

أ- منع حركتها على الطرق السريعة والطرق العامة منعاً باتاً .

ب- يُسمح لها بالحركة بعد تسجيلها أصولياً في: (المناطق الزراعية، والمناطق السياحية المغلقة، والأزقة والطرق الضيقة والفرعية والمناطق السكنية).

7- ترقين (5) خمس دراجات ذات عجلتين أو (3) ثلاث دراجات ذات ثلاث عجلات فأكثر (التكتك أو الستوتة)، على أن تكون صالحة للعمل، مقابل تسجيل مركبة جديدة مستوردة، ومنح قروض ميسّرة لأصحاب الدراجات أو التكتك أو الستوتات المرقنة.

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