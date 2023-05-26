2023/05/26 | 00:45 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: D3aaoXSDvNM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نديم الجابري: الوعد بالوظائف ليس من إختصاص مجلس النواب) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نديم الجابري: الوعد بالوظائف ليس من إختصاص مجلس النواب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).