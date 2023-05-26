2023/05/26 | 00:50 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: qumQpj0TvgY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النجف.. دوائر الصحة تسجل حالة وفاة و8 إصابات بالحمى النزفية) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. النجف.. دوائر الصحة تسجل حالة وفاة و8 إصابات بالحمى النزفية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).