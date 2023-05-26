مخيمات النازحين في العراق.. هل من نهاية سعيدة؟

2023/05/26 | 01:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اهتمام كبير توليه الولايات المتحدة بملف النازحين في العراق، عبر التنسيق مع الحكومة العراقية بعد سعيها إلى إغلاق المخيمات في البلاد، والتي كان آخرها مخيم الجدعة.ما الذي يعرقل عجلة الحلول..وما دور أميركا في معالجة ذلك؟

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