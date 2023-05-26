2023/05/26 | 01:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلن يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اليوم الجمعة، عن اعتقال متهم بسرقة مليار دينار من مواطن في مطار بغداد.وذكر رسول في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، “بمعلومات دقيقة من جهاز المخابرات الوطني العراقي وبمتابعة مستمرة من قبل الجهاز من محافظة المثنى الى مطار بغداد الدولي وبالتعاون مع قيادة […]

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