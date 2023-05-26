مانشستر يونايتد يحسم تأهله الى دوري الابطال بفوز ثقيل على تشلسي

2023/05/26 | 01:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن (أ ف ب) – ضمن مانشستر يونايتد عودته للمشاركة في دوري أبطال اوروبا لكرة القدم الموسم المقبل وذلك عقب فوزه على تشلسي الجريح 4-1 في مباراة مؤجلة من المرحلة 32 للدوري الانكليزي الخميس على ملعب اولد ترافورد.وكان فريق الشياطين الحمر يحتاج الى نقطة واحدة لتأكيد تأهله الى دوري الابطال برفقة مانشستر سيتي وارسنال […]

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