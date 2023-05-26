اعتقال شخص بعدما صدمت سيارة بوابات مقر رئيس الوزراء البريطاني 

2023/05/26 | 01:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن,-(أ ف ب) – اعتقل عناصر مسلحون من الشرطة رجلا بعدما صدمت سيارة بوابات مقر رئيس الوزراء البريطاني بوسط لندن الخميس، حسبما أعلنت شرطة سكتلنديارد.وقالت الشرطة في بيان “قرابة الساعة 16,20 (15,20 ت غ) اصطدمت سيارة ببوابات داونينغ ستريت في وايت هول.اعتقل عناصر مسلحون رجلا في مكان الحادثة للاشتباه بأضرار جرمية وقيادة […]

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