مصر.. انقسام حول قرار

2023/05/26 | 01:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبب قرار وزارة الأوقاف المصرية بدعوة المساجد إلى تخصيص من 3 إلى 5 دقائق بعد صلاة الجمعة بالصلاة والسلام على النبي محمد، إلى حالة انقسام ما بين مؤيدين للفكرة من شيوخ وعلماء بالأزهر الشريف وعلى رأسهم مفتي مصر، شوقي علام، الذي أكد أنه "أمر مشروع على سبيل الاستحباب، ولا إثم فيه ولا بدعة".

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