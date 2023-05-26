2023/05/26 | 02:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، الخميس، رسالة اعتذار إلى جماهير "الريدز"، عقب فشل فريقه في التأهل إلى بطولة دوري الأبطال بعدما حسم مانشستر يونايتد تأهله للبطولة بالفوز برباعية خلال مباراته مع تشيلسي.

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