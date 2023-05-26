2023/05/26 | 02:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

خسر منتخب شباب العراق لكرة القدم، أمام نظيره التونسي بثلاثة أهداف نظيفة في مونديال الشباب الذي يقام حالياً في الارجنتين.

وسجل منتخب تونس أهدافه الثلاثة في الشوط الثاني من المباراة الذي شهد طرد احد لاعبييه.

وهذه الخسارة الثانية للعراق بعد الخسارة أمام الاوروغواي، وسيلاقي المنتخب العراقي نظيره الانجليزي يوم الاحد المقبل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنتخب الشبابي يخسر أمام نظيره التونسي في بطولة كأس العالم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنتخب الشبابي يخسر أمام نظيره التونسي في بطولة كأس العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).