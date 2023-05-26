منتخب العراق للشباب يخسر امام نظيره التونسي  



منتخب العراق للشباب يخسر امام نظيره التونسي  
2023/05/26 | 02:50 - المصدر: المسلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- 26 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: خسر منتخب شباب العراق امام نظيره التونسي بنتيجة 3-0 ، ضمن...

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