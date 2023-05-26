تأسيس شركة استثمار سعودية - عراقية برأسمال 3 مليارات دولار

2023/05/26 | 03:14 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية - العراقية للاستثمار متعب الشثري تأسيس صندوق الاستثمارات السعودي وحدة جديدة للاستثمار في قطاعات متنوعة في العراق برأسمال 3 مليارات دولار.

وأضاف الشثري على هامش الدورة الخامسة للمجلس التنسيقي العراقي - السعودي التي عقدت في مدينة جدة أن الشركة ستستثمر في مجالات تشمل البنية التحتية والتعدين والزراعة والتطوير العقاري والخدمات المالية.

وتعتزم السعودية والعراق رفع وتيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري بعد أن شهد حجم التجارة البينية بينهما ارتفاعاً بنسبة 50 في المئة إلى 1.5 مليار دولار خلال عام 2022، بحسب ما ذكره البيان الختامي للدورة الخامسة لمجلس التنسيق السعودي – العراقي، والذي أشار إلى أن الجانبين اتفقا على تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات المختلفة، وبخاصة السياسية والأمنية والتجارية والاستثمارية والثقافية والتعليمية والسياحية إضافة إلى الطاقة.

وأشار البيان إلى أهمية افتتاح فرع المصرف الأهلي العراقي في تسهيل عملية التجارة البينية بين البلدين، وكذلك فرع المصرف العراقي للتجارة حين بدء أعماله، وإعلان البنك العربي الوطني في السعودية مع الشريك الإستراتيجي "البنك العربي" لتأسيس "بنك العربي العراقي" لدعم تعزيز الاستثمارات بين الجانبين واتفاق تجنب الازدواج الضريبي الذي من المتوقع أن يدخل حيز النفاذ قريباً.

تطوير حقل عكاز الغازي

من جانبه أعلن وزير النفط العراقي حيان عبدالغني التوصل إلى اتفاق مع "أرامكو السعودية" للإسهام في تطوير حقل عكاز الغازي في محافظة الأنبار، وقال عبدالغني خلال مشاركته في المجلس التنسيقي العراقي – السعودي إن الهدف من استثمار الحقل وتطويره هو الوصول إلى طاقة إنتاجية تصل إلى 400 مليون قدم مكعبة يومياً.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأوضح وزير النفط العراقي أنه جرى الاتفاق المبدئي مع السعودية على الإسهام في الاستثمار بمشروع نبراس الذي يعد أحد أهم المشاريع الإستراتيجية الواعدة في الصناعات البتروكيماوية في العراق والمنطقة.

وكان وزير النفط العراقي أعلن أخيراً بدء عمليات استثمار الغاز في حقل عكاز بمعدل 60 مليون قدم مكعبة يومياً.

وأشار إلى أن شركة "نفط الوسط" والجهات المساندة تمكنت من استثمار الغاز الحر من أربعة آبار في حقل عكاز الغازي، وضخ الكميات لتشغيل محطة كهرباء عكاز الغازية لتوليد ما بين 90 و95 ميغاواط.

اجتماعات ومشاورات

كما أكد وزير النفط العراقي أن لجنة الطاقة عقدت عدداً من الاجتماعات والمشاورات ومذكرات التعاون في مجالات النفط والطاقة، مشيراً إلى اهتمام رئيس الوزراء العراقي بمذكرات التفاهم الموقعة مع الجانب السعودي.

وقال، "هناك اتفاق للمضي في إجراءات تطوير حقل عكاز واستثمار 400 مليون متر مكعب من الغاز"، داعياً وزارة الطاقة السعودية إلى المشاركة في هذا الملف.

وذكر الوزير أنه جرى إطلاق جولتي التراخيص الخامسة والسادسة، ودعا جميع الشركات السعودية المتخصصة إلى المشاركة في الجولتين اللتين تتضمنان عدداً من الحقول النفطية واستثمار الغاز.

وذكر البيان الختامي للدورة الخامسة لمجلس التنسيق السعودي - العراقي أن الجانبين اتفقا على تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات المختلفة،

مشيداً بالجهود الناجحة لدول مجموعة "أوبك+" في تعزيز استقرار سوق النفط العالمية، كما أكد أهمية استمرار التعاون وضرورة التزام جميع الدول المشاركة باتفاق "أوبك+" بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين لدعم نمو الاقتصاد العالمي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تأسيس شركة استثمار سعودية - عراقية برأسمال 3 مليارات دولار) نشر أولاً على موقع (اندبندنت عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تأسيس شركة استثمار سعودية - عراقية برأسمال 3 مليارات دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اندبندنت عربية).