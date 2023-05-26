2023/05/26 | 03:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: T2NMjyTfS2U

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر | كلمة رئيس مجلس الوزراء في احتفال مئوية الشاعرة نازك الملائكة والذي عقد في بغداد) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مباشر | كلمة رئيس مجلس الوزراء في احتفال مئوية الشاعرة نازك الملائكة والذي عقد في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).