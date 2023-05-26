طعن امرأتين بساطور وأردى شرطيين.. تفاصيل جريمة

2023/05/26 | 03:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة اليابانية أنها أوقفت، فجر الجمعة، رجلاً تحصّن في مزرعة بوسط البلاد حيث قتل قبل ساعات من ذلك أربعة أشخاص، هم امرأتان وشرطيان، في هجوم نفّذه بسكين وسلاح ناري، وفقا لوكالة "فرانس برس".

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