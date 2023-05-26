2023/05/26 | 03:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- الزمان: خسر منتخب شباب العراق امام نظيره التونسي بنتيجة 3-0 ، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة لنهائيات كأس العالم دون 20 عاماً الجارية احداثها في الأرجنتين.وانطلقت المباراة على ملعب دييغو أرماندو مارادونا بمدينة بوينس آيرس الأرجنتينية.انتهى الشوط الاول بتعادل الفريقين سلبياً من دون اهداف ، وقدم المنتخب العراقي مستوى جيداً وسيطرة تماماً […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتخب شباب العراق يخرج من منافسات العالم بخسارته أمام تونس) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتخب شباب العراق يخرج من منافسات العالم بخسارته أمام تونس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).