لاعب منتخبنا الشبابي: نعتذر للجماهير.. هذا ليس مستوانا

2023/05/26 | 04:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قدم لاعب منتخبنا الشبابي لكرة القدم حيدر عبد الكريم، اعتذاره للجماهير العراقية بعد الخسارة أمام تونس في كأس العالم.وقال عبد الكريم عقب المباراة في المنطقة المخصصة للتصريحات، “نعتذر للشعب العراقي على هذا الأداء، كان يتوجب علينا الظهور بصورة أفضل”.وأضاف “ارتكبنا عدداً من الأخطاء في الخلف، هذا ليس مستوانا المعهود”.ويحتل منتخبنا الشبابي […]

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هذا ليس مستوانا أولاً على ايرث نيوز.

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