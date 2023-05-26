"مؤشرات خفية" تكشف الأمراض العقلية

2023/05/26 | 04:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصلت دراسة جديدة إلى أن المرض العقلي قد تظهر آثاره في الجسد ووظائفه بصورة أكثر وضوحا من فحوصات الدماغ، وفقا لموقع "ساينس أليرت" الذي وصفها بـ "المؤشرات الخفية".

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