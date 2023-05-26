2023/05/26 | 04:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري على تعديل قوانين لفرض زيادات جديدة في الضرائب والرسوم على بعض السلع والخدمات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر.. زيادة الرسوم على مغادرة البلاد والحفلات والسلع الفاخرة.. ونائب يوضح الأسباب) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر.. زيادة الرسوم على مغادرة البلاد والحفلات والسلع الفاخرة.. ونائب يوضح الأسباب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).