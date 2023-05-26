بايدن في حفل تقديم مرشحه لأعلى منصب عسكري أميركي:

2023/05/26 | 05:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس، في حفل تقديم الجنرال الأفريقي-الأميركي، تشارلز براون، الذي اختاره لتولي رئاسة هيئة الأركان العسكرية المشتركة، المؤهلات التي يتمتع بها هذا "المحارب" ومزاياه الشخصية ولاسيما انخراطه في مكافحة العنصرية، وفقا لوكالة "فرانس برس".

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