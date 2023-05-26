أمريكا: مجموعة

2023/05/26 | 06:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الإدارة الأمريكية، الخميس، أن مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة زودت قوات "الدعم السريع" في السودان بصواريخ أرض – جو، وأضافت الإدارة أنها فرضت عقوبات على رئيس مجموعة "فاغنر" ومديرها الرئيسي في مالي، إيفان ألكساندروفيتش ماسلوف.

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