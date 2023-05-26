2023/05/26 | 07:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبلغت وزيرة التجارة الأميركية، جينا ريموندو، خلال استقبالها في واشنطن، الخميس، نظيرها الصيني وانغ وينتاو بـ"قلقها" إزاء القيود التي فرضتها بكين على شركات أميركية في غمرة توترات دبلوماسية بين البلدين.

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