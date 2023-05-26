السعودية.. تأسيس شركة للحد من انتشار التدخين عبر تقديم بدائل أقل ضررا

2023/05/26 | 07:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، الخميس، عن تأسيس شركة "بدائل" التي تهدف للحد من انتشار التدخين عبر تقديم بدائل أقل ضررا.

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