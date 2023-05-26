قبل يومين من جولة الانتخاب الثانية.. انخفاض قياسي لقيمة العملة التركية

2023/05/26 | 09:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت الليرة التركية إلى مستوى متدن قياسي يقترب كثيرا من 20 ليرة مقابل الدولار، الجمعة، قبل يومين من جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية والتي ستقرر ما إذا كان الرئيس، رجب طيب إردوغان، سيمدد حكمه إلى عقد ثالث.

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