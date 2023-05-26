مقطع فيديو يُظهر هجوم

2023/05/26 | 09:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُظهر مقطع فيديو جديد أن سفينة الاستطلاع الروسية إيفان خورس قد هوجمت على ما يبدو من “زورق مسيّر” في البحر الأسود، مما يعارض ادعاء موسكو، التي قالت إنها تمكنت من إحباط هجوم أوكراني على سفينتها.

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