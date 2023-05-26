 المدينة المنورة في عصر الدول المتتابعة.. حياة مدينة عبر التأريخ

2023/05/26 | 09:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت – الزمان: يتناول كتاب “المدينة المنورة في عصر الدول المتتابعة” لمؤلفه الكاتب السعودي محمد محمود عبد السلام سمان الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية ثم النشاط العمراني للمدينة المنورة 521ه (1127م)، وحتى أواخر 922ه (1516م) وبداية سنة 923ه (1517م) وذلك بعد استيلاء السلطان سليم الأول على مصر بعد معركة الريدانية.يبدأ الكتاب بتمهيد يتناول […]

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